La demo di un gioco su Steam potrebbe nascondere un malware

Una recentissima scoperta sta spaventando tutti gli utenti che si sarebbe nascosta in questi giorni tra le offerte dei Saldi Primaverili. Su Steam la demo di un gioco nasconderebbe un pericoloso malware di cui ne sarebbe infetta. Disponibile al download fino ad alcune ore fa, starebbe mettendo in pericolo i dispositivi di tutti gli utenti che l’hanno scaricata.

Secondo quanto dichiarato da un utente di Reddit, che ha pubblicato un post denuncia, il titolo del gioco incriminato sarebbe “Sniper: Phantom’s Resolution“. Nello specifico, si tratta di un videogame in cui il giocatore impersona un cecchino che affronta ambienti ostili e dilemmi mortali.

Viene descritto così sulla pagina del negozio della piattaforma di Valve: “Con meccaniche FPS realistiche, narrazione dinamica e missioni ad alto rischio, ogni decisione plasmerà il tuo cammino in un mondo dove giustizia e sopravvivenza si scontrano“.

Quindi stando alla scoperta pubblicata dall’utente, i giocatori si sarebbero scontrati con una demo infetta, contenente un pericoloso malware per il furto di identità e informazioni sensibili una volta scaricata da Steam. Per precauzione, Valve è subito intervenuta e al momento non è possibile interagire con il gioco in questione, ma è solo possibile aggiungerlo alla lista dei desideri.

Nel post pubblicato su Reddit spiega: “Fortunatamente, non è possibile scaricare nulla direttamente dalla pagina Steam, ma il ‘sito web’ del gioco contiene pochissime informazioni e un link per una demo gratuita. La demo è palesemente un virus camuffato e il dominio del sito è stato registrato solo una settimana fa“.

L’utente continua specificando: “Il publisher e lo sviluppatore risultano essere sierrasixstudios, e questo è confermato anche dall’URL del sito web. Per motivi di sicurezza, non condividerò direttamente il link al sito, ma potete trovarlo facilmente dalla pagina Steam“.

Steam non ha ancora comunicato agli utenti che hanno scaricato la demo probabilmente infetta da malware perché sarebbero in corso delle indagini sul caso. Nondimeno, il consiglio degli esperti di sicurezza è prevenire pericolose conseguenze disinstallandola subito, se scaricata, e modificando le proprie password di accesso alla piattaforma di Valve.

Nel frattempo, l’autore del post ha aggiornato quanto pubblicato: “Tutti quelli che dicono che non dovrei prendere supposizioni per fatti hanno assolutamente ragione. Ho sentito parlare di questo gioco tramite un messaggio diretto su Discord da qualcuno che non conosco e potrei aver pubblicato questo post troppo in fretta“.

Quale sarà la verità? Attendiamo la posizione ufficiale di Steam.