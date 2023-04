De'Longhi Stilosa: al mattino ti gusti il caffè ma anche il cappuccino

Non rinunciare a una gustosa colazione come se fossi al bar. Anche in casa puoi svegliarti come si deve e sentendoti servito e riverito grazie alla De’Longhi Stilosa che è la migliore alleata da avere in cucina. Bella e di design, questa macchinetta ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno.

Solitamente ha un prezzo più elevato ma con il ribasso su Amazon, hai l’occasione di acquistarla a soli 122,99€. Che fai, te ne privi? Acquistala immediatamente e non farti scappare questa chance.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

De’Longhi Stilosa: la macchina per caffè che ti stupisce

Ha tutto quello di cui hai bisogno: con questa macchinetta per caffè di De’Longhi puoi avere una tazzolina di espresso a qualunque ora e senza rinunciare al gusto e alla cremosità. Disponibile in colorazione bianca, in cucina ruba l’attenzione perché è di una bellezza unica e ti sorprenderà saperlo ma non occupa neanche così tanto spazio.

Con una pressione di 15 bar hai tutto quello che ti serve per avere risultati professionali, come quelli nel tuo bar di fiducia. Ti dirò di più: è presente il sistema Cappuccino con montalatte flessibile per creare schiume senza precedenti. Realizzato in acciaio inossidabile è di qualità e duraturo.

Per quanto riguarda il caffè, in confezione trovi sia il dosatore per una singola tazzina che per due così se hai ospiti non li fai aspettare.

Non mancano all’appello un portabicchieri a due livelli e un vassoio raccogli gocce per avere sempre tutto in ordine.

Non aspettare un secondo in più: collegati immediatamente su Amazon e completa subito l’acquisto per acquistare la tua De’Longhi Stilosa a soli 122,99€.

Come ti dicevo, basta avere un abbonamento Amazon Prime per ottenere spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.