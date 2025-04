De'Longhi Dedica: caffè in polvere o cialde + montalatte manuale (-23%)

Se ami il caffè e il cappuccino sono certo che non vuoi perderti assolutamente questa promozione che trovi adesso su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello la macchina per espresso cappuccio De’Longhi Dedica a soli 157,99 euro, invece che 203,99 euro.

Siamo dunque di fronte uno sconto del 23% che ti permette di risparmiare 46 euro sul totale e per questo macchina per espresso è davvero qualcosa di eccezionale. Potrai gustarti un caffè buonissimo come nel tuo bar preferito ma stando comodamente a casa tua. Puoi scegliere la tipologia di espresso e potrai addirittura montare il latte per farti il cappuccino. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

De’Longhi Dedica: tutto a casa come se fossi al bar

Con la macchina De’Longhi Dedica potrai veramente gustarti un caffè esattamente come lo berresti nel tuo bar preferito ma senza spostarti da casa. Potrai scegliere tra il classico caffè in polvere oppure usare le cialde E.S.E, in base alla tua preferenza. Inclusi nella confezione infatti troverai due filtri adatti proprio a queste due tipologie di espresso.

Con la pratica lancia che eroga vapore ad alta temperatura potrai scaldare le bevande come tè e tisane o montare il latte per farti una schiuma buonissima e perché un cappuccino deliziosa. Si riscalda in soli 40 secondi dopo che l’avrai accesa e si spegne in automatico dopo 9 minuti di inutilizzo per evitare di consumare inutilmente corrente. Ha un serbatoio dell’acqua da 1 litro e un design estremamente compatto per essere messa ovunque.

Stai ancora leggendo? Non c’è davvero più tempo per farlo. A questa cifra lavorano tutti ma le unità disponibili non sono infinite. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua De’Longhi Dedica a soli 157,99 euro, invece che 203,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro qualche giorno senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.