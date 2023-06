DEEBOT OZMO 950: quest'estate aspira e lava in maniera intelligente

Il DEEBOT OZMO 950 è un potente robot che aspira e lava ampie superfici di pavimento in una sola passata. Tra tutti i robot aspirapolvere progettati dal marchio Ecovacs, è sicuramente il migliore. Il fiore all’occhiello? L’innovativa tecnologia di lavaggio OZMO, che consente di regolare il livello di umidità in base al tipo di pavimento presente.

L’ ultima offerta di Unieuro fa crollare il prezzo a 249,90 euro, per uno sconto pari al 58%. A questo aggiungici anche la spedizione gratuita e la possibilità di pagare a rate senza interessi con Klarna o PayPal.

DEEBOT OZMO 950 in sconto del 58% sul sito di Unieuro

Il modello OZMO 950 DEEBOT del marchio Ecovacs, al di là della tecnologia OZMO, introduce anche la più recente versione di Smart Navi. Si tratta di una sofisticata tecnologia di mappatura e navigazione, grazie alla quale puoi scansionare la tua casa e realizzare una mappa da visualizzare sul telefono.

In questo modo hai tutto ciò che ti occorre per pianificare il percorso più intelligente per pulire l’abitazione, nonché scegliere quali stanze pulire e in quale momento della giornata. Abiti in una casa con più piani? Ti farà piacere allora sapere che il nuovo modello DEEBOT riesce a eseguire la scansione di più piani, salvando due diverse mappe interattive.

Non lasciarti sfuggire l’occasione. Aggiungi al carrello ora il DEEBOT OZMO 950 in sconto del 58%, per risparmiare oltre 250 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.