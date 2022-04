Decoder Stick HDMI invisibile: scompare dietro la TV e costa solo 26€

Il mini decoder di Dcolor si trova in offerta su Amazon a 26,58€, con uno sconto preapplicato del 20% e un ulteriore 5% tramite coupon da attivare in pagina.

Per poco più di 26 euro, ci si porta a casa un decoder compatibile con il nuovo Digitale Terrestre DVB-T2. Questo modello si collega alla porta per l'antenna sul retro della TV e decodifica tutti i canali trasmessi dalla televisione nazionale. Il design compatto e il sistema di collegamento permette al decoder stick di nascondersi dietro al televisore, diventando del tutto invisibile.

Questa trovata geniale è perfetta per tornare a vedere tutti i canali TV senza ingombranti apparecchiature esterne e senza spendere molto. Infatti, il decoder stick ha un design ultra compatto e costa davvero poco, ancora meno grazie all'offerta di oggi.

Lungo il profilo della chiavetta decoder troviamo anche una porta HDMI e una USB, per il collegamento di altri dispositivi e periferiche esterne. In confezione è presente un classico telecomando ad infrarossi, programmabile anche per il controllo del televisore. L'ottimo mini decoder è compatibile con la risoluzione Full HD 1080p a 10bit con codec H.265 e supporta la tecnologia Dolby Audio.

Oggi è possibile acquistare il decoder stick di Dcolor in offerta su Amazon a 26,58€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.