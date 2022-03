Decoder smart per digitale terrestre a 19€: occasione super FURBA

Un decoder smart perfetto per il digitale terrestre DVB T2 e non solo. Un prodotto pronto ad aggiungere nuove funzioni alla televisione e anche a farti risparmiare, se sarai veloce ad approfittare dell'occasione Amazon del momento. Infatti, hai la possibilità di portarlo a casa a 19€ circa appena: devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “4W9SHHM2”. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Occasione a tempo limitato.

Decoder smart per digitale terrestre: da non perdere

Perfettamente compatibile con lo standard HEVC Main 10, si tratta di un prodotto pensato per permetterti di adeguare, in totale autonomia, il vecchio (o vecchissimo) televisore al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. Colleghi antenna e alimentazione, procedi al collegamento alla TV e sei pronto. Dopo una rapida configurazione iniziale guidata, hai finito.

Risolto l'increscioso problema del DVB T2, puoi esplorare le funzionalità aggiuntive di questo dispositivo. La porta USB anteriore non è lì per caso, è pensata per permetterti di sfruttare il tuo device come un vero e proprio media player. Basta inserire delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Ancora, sul retro c'è l'ingresso Ethernet: puoi usarlo per effettuare il collegamento a Internet del decoder smart, accedendo così ad ulteriori funzionalità. Se invece preferisci il wireless, puoi procurarti una chiavetta WiFi (non inclusa in confezione) e inserirla nella porta USB anteriore.

Un prodotto completo per il digitale terrestre, quindi, oltre che super semplice da utilizzare. Sii furbo e approfitta adesso dell'occasione Amazon del giorno. Per portarlo a casa a 19€ circa appena, devi solo mettere il dispositivo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “4W9SHHM2”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma attento: è un'offerta a tempo limitato.