Decoder HDMI invisibile: si nasconde dietro la TV ed è in OFFERTA

Il decoder HDMI Dcolor per il nuovo Digitale Terrestre si trova in offerta su Amazon a 27,99€. Allo sconto preapplicato del 16% si aggiunge un ulteriore coupon da 8 euro, per un risparmio totale di 15 euro rispetto al prezzo iniziale.

Perfettamente compatibile con il nuovo standard DVB-T2, il mini decoder di Dcolor è ottimo per chi non intende sostituire la propria TV con un modello di nuova generazione. A differenza degli altri decoder, questo modello resta nascosto dietro alla TV, collegato alla porta HDMI e del tutto invisibile, una soluzione ideale per chi non intende affiancare alla propria TV un ingombrante decoder classico.

Non manca la compatibilità HEVC 10 bit H.265, con output video in FullHD 1080p. Inoltre, questo modello è dotato di Wi-Fi per l'accesso ad internet e di una porta USB per la lettura di periferiche e dispositivi esterni. In dotazione abbiamo un classico telecomando, in grado di controllare sia il decoder che la TV, basta seguire le istruzioni e inserire il codice di riferimento del televisore.

Con l'arrivo del nuovo digitale terrestre, non tutto sono disposti a cambiare TV per supportare il nuovo standard di codifica. Acquistando un decoder HDMI come questo, è possibile continuare a vedere i canali nazionali spendendo davvero poco e senza dover installare ingombrandi apparati in salotto.

Oggi il decoder stick HDMI di Dcolor è disponibile in offerta su Amazon a 27,99€, con spedizione espressa e senza alcun costo aggiuntivo per i clienti abbonati Prime.