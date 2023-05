Decoder Digitale Terrestre con funzione media player: ecco i migliori

Se devi scegliere un Decoder Digitale Terrestre per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo standard DVB-T2 devi prendere in considerazione una cosa importante. Dato che stai facendo una spesa per dare nuova vita al tuo apparecchio perché non scegliere un ricevitore che includa anche la funzione di media player? In questo modo, tramite pen drive, puoi trasmettere video, immagini e audio dalla tua televisione.

Uno dei migliori che vogliamo consigliarti è il Decoder Fenner GX1. Su Amazon è uno dei modelli più economici e facilmente acquistabile perché sempre disponibile. Nella parte laterale della scocca integra una porta USB per collegare qualsiasi periferica di archiviazione per la riproduzione di musica, video e immagini. Collegandolo a internet puoi anche consultare il meteo e altre app interessanti.

Decoder Digitale Terrestre con funzione di media player

Tra i migliori Decoder Digitale Terrestre con funzione integrata di media player non può mancare l’eccellenza. Grazie al Decoder Edision Picco T265, disponibile su Amazon, colleghi al tuo vecchio televisore una centrale multimediale che aumenta la qualità del tuo intrattenimento in maniera esponenziale. Cos’ha di così particolare questo ricevitore?

Edision Picco T265 non solo monta un sintonizzatore TV ultra potente, ma permette di trasmettere allo schermo della televisione qualsiasi contenuto audio, video o immagine presente su chiavetta collegata alla sua porta USB frontale. Connettendolo a internet il dispositivo può anche accedere direttamente ai contenuti di YouTube e altre piattaforme disponibili.

