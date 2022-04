Decoder Digitale Terrestre con meno di 20 euro solo su eBay

Se il tuo televisore funziona ancora bene e ha tutte le carte in regola per resistere molti anni, perché devi cambiarlo se non è compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2? Sarebbe uno spreco, magari visto anche i soldi che ci avevi speso per acquistarlo. Perciò la soluzione giusta è un buon Decoder Digitale Terrestre.

Non serve spendere cifre astronomiche per aggiudicarsi un buon apparecchio da collegare al vecchio televisore e così poter ricevere i canali dalla nuova piattaforma. Con questo Decoder Digitale Terrestre Gosat bastano solo 19,90 euro e un cavo HDMI o SCART pere essere subito connesso ai canali in chiaro, sia nazionali che regionali.

L'apparecchio in offerta su eBay non solo è dotato di doppia presa HDM o SCART, per connettersi a tutti i televisori, anche i più vecchi, ma inclusa ha anche la funzione di registratore. In questo modo potrai programmare una registrazione per vedere in un secondo momento i tuoi programmi preferiti, se trasmessi quando non ti trovi a casa.

Decoder Digitale Terrestre Gosat: tanta tecnologia in un apparecchio facile da usare

Il Decoder Digitale Terrestre Gosat, a soli 19,90 euro, offre tanta tecnologia e altrettanta facilità d'uso. Basta collegarlo al vecchio televisore per poter iniziare a vedere tutti i canali delle emittenti nazionali e regionali. Attraverso le sue due prese HDMI e SCART non dovrai preoccuparti perché è compatibile con qualsiasi apparecchio.

Ovviamente, per l'installazione iniziale sarà necessario avviare la risintonizzazione dei canali, ma si tratta di un procedimento molto semplice ed estremamente rapido. Gosat, infatti, offre il massimo perché vanta anni di esperienza e di utenti soddisfatti.

Questo apparecchio offre una perfetta qualità delle immagini in risoluzione Full HD 1080p. Inoltre, grazie alla comoda porta USB posizionata sulla parte frontale permette non solo la visione di qualsiasi video o immagine, ma anche la registrazione di programmi TV e Radio su chiavetta USB o Hard Disk Esterno.

Infine, il Decoder Digitale Terrestre Gosat ha un ingresso LAN per connettersi a internet e riprodurre video di YouTube o guardare canali IPTV da liste M3U. Perciò si può tranquillamente dire che questo apparecchio ha effettivamente tutto, anche più del necessario.

Insomma, non perdere altro tempo e metti nel carrello questo gioiellino a soli 19,90 euro.