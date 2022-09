Deathloop per Xbox è ufficiale e arriva GRATIS su Game Pass

Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma in occasione dell’evento streaming organizzato per il Tokyo Game Show 2022, Microsoft ha annunciato che Deathloop sarà disponibile per Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal 20 settembre incluso con un abbonamento Game Pass.

È infatti scaduta l’esclusiva per PS5 che era stata concordata tra Sony e Bethesda prima che quest’ultima venisse acquisita da Microsoft. Ricordiamo che il gioco arriverà anche su PlayStation Plus Extra e Premium nella stessa data.

Deathloop per Xbox gratis su Game Pass: le novità di questa versione

Deathloop per Xbox Series X e S presenterà ovviamente gli stessi contenuti già visti un anno fa su PC e PlayStation 5. Ci sono però alcune novità, che andremo a scoprire insieme.

Prima di tutto, è stato inserito un aggiornamento, chiamato “Golden Loop“, che permetterà di mettere le mani su nuove armi, affrontare nuovi nemici e sfruttare abilità inedite. È stato esteso il finale e verrà abilitato anche il matchmaking crossplatform, dando la possibilità quindi di giocare anche con utenti PC e PS5.

Tutte queste novità verranno distribuite alle altre versioni tramite un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile sempre il 20 settembre.

Deathloop è uno sparatutto che ci mette nei panni di Colt, mentre siamo intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno. Con una meravigliosa ambientazione retro-futuristica ispirata agli anni ’60, è stato uno dei migliori giochi del 2021.

