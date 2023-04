Dead Island 2 Day One Edition per PS5: un’offerta DA PAURA su eBay

Se ami i giochi di azione e horror ambientati in un mondo apocalittico invaso dagli zombi, non puoi perderti il lancio di questo attesissimo titolo che oggi è già in offerta su eBay.

Dead Island 2 Day One Edition per PS5 è disponibile a soli 54,80 euro invece di 69,99: un’occasione clamorosa per un gioco uscito proprio oggi che ti offre una concentrato di azione, horror e umorismo dark.

Dead Island 2: arriva un gioco molto atteso

Dead Island 2 è il sequel del pluripremiato Dead Island, che ti porta in una nuova ambientazione: una visione infernale e alternativa di Los Angeles, dove dovrai sopravvivere a orde di non morti e a altri sopravvissuti ostili.

Potrai creare il tuo personaggio e personalizzare il tuo stile di combattimento, scegliendo tra diverse classi e abilità. Potrai anche craftare le tue armi e potenziarle con vari elementi. Il gioco ti offre la possibilità di affrontare l’avventura in solitaria o in cooperativa online con altri giocatori, esplorando una mappa vasta e varia, piena di segreti e missioni. Potrai anche sfidare altri giocatori in modalità competitive.

Dead Island 2 Day One Edition include il gioco base e alcuni contenuti bonus, come un’arma esclusiva e uno sticker pack. Su eBay puoi trovarla subito ad un prezzo da paura: solo 54,80 euro invece di 69,99.

Il venditore che ha il 96% dei feedback positivi e ti garantisce la spedizione gratuita con consegna in 3 giorni: puoi acquistare in modo assolutamente tranquillo. Preparati a vivere un’avventura horror senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.