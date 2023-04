Days Gone in offerta: solo 18,99 euro per il gioco di sopravvivenza più spettacolare

Se ami i giochi di sopravvivenza, i mondi aperti e le moto, non puoi perderti Days Gone, il titolo che ti farà immergere in una realtà post-apocalittica piena di pericoli e sfide.

Approfitta dell’offerta di Amazon e acquista Days Gone a soli 18,99 euro, risparmiando il 62% sul prezzo di listino. Puoi giocarlo sia su PlayStation 4, sia su PlayStation 5: in quest’ultimo caso con numerosi miglioramenti tecnici.

Days Gone: combatti l’apocalisse zombie in un mondo aperto

Days Gone ti mette nei panni di Deacon St. John, un ex biker fuorilegge diventato cacciatore di taglie in un’America devastata da un virus che ha trasformato la maggior parte degli esseri umani in creature feroci chiamate Freakers.

Dovrai esplorare un vasto mondo aperto, combattere contro orde di nemici, cercare risorse, migliorare la tua moto e affrontare le conseguenze delle tue scelte.

Days Gone è un gioco ricco di emozioni, azione e dramma, con una trama coinvolgente e personaggi memorabili. Potrai vivere l’avventura a tuo modo, scegliendo lo stile di gioco che preferisci e affrontando le diverse situazioni con creatività e strategia. Il gioco offre anche una modalità sfida e una modalità sopravvivenza per mettere alla prova le tue abilità.

Non lasciarti scappare questa occasione unica e acquista Days Gone a 18,99 euro su Amazon prima che sia troppo tardi. Days Gone è un gioco che ti terrà incollato allo schermo per ore e ore, regalandoti un’esperienza indimenticabile.

