Dati personali venduti a tua insaputa? Proteggiti con Incogni

I tuoi dati personali sono un bene prezioso: sfortunatamente non solo per te.

Per criminali informatici e agenzie pubblicitarie, le informazioni relative alla tua persona possono risultare molto preziose.

Da una parte i cybercriminali possono agire utilizzando tali dati per effettuare transazioni o vere e proprie azioni criminose, sfruttando la tua persona. Dall’altra parte, pubblicitari e data broker, sfruttano tali informazioni per ottenere vantaggi commerciali, il tutto con pratiche non molto apprezzabili lato privacy.

Di fatto, la compravendita di questi dati risulta un enorme pericolo sotto più punti di vista. Per fortuna, al fine di contrastare questo mercato (molto spesso oltre i limiti della legalità) esistono alcuni strumenti alquanto efficaci.

I tuoi dati personali venduti? Ecco come impadronirti della tua privacy

Incogni è un servizio nato proprio per proteggere i dati personali da qualunque tipo di potenziale minaccia.

Questo sistema automatizzato, infatti, permette di individuare e rimuovere qualunque informazione di questo tipo presente nei database delle aziende specializzate.

Ciò non solo permette di agire per quanto concerne i data broker, ma anche di prevenire eventuali furti di informazioni da parte di hacker e simili.

D’altro canto, effettuare le richieste manualmente rispetto a tutte le principali aziende del settore richiederebbe un tempo enorme. A meno che tu non sia molto ricco, assumere un avvocato che se ne occupi, invece, può risultare molto costoso.

Incogni agisce con un lavoro continuo: una volta avvenuta la rimozione, controlla costantemente che i tuoi dati non rientrino negli archivi.

Risultati del suo operato? Oltre a una protezione della privacy, noterai anche molto meno spam sulla casella di posta elettronica e meno chiamate moleste da parte di call center.

Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere Incogni a un prezzo molto interessante.

Stiamo parlando del 50% di sconto. Ciò significa che puoi ottenere tutta la protezione di Incogni spendendo appena 6,49 euro al mese.

