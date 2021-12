Dark Souls diventa un gioco di ruolo cartaceo ambientato a Lothric

Steamforged Games ha annunciato di aver iniziato la produzione di un gioco di ruolo cartaceo ispirato alla serie di videogiochi Dark Souls.

Non ci sono per il momento ulteriori informazioni, ma l'azienda invita gli interessati ad iscriversi alla newsletter presente sul sito ufficiale per ricevere per primi ogni aggiornamento in tal senso.

L'unico dettaglio che abbiamo riguarda l'ambientazione che, stando al tweet diffuso dalla società, sarà quella di Lothric, tratta direttamente quindi da Dark Souls 3. Ciò non escluderebbe comunque l'arrivo di ulteriori espansioni postume al lancio, al momento senza data.

Dark Souls: come sarà il gioco di ruolo cartaceo?

Per rispondere a questa domanda possiamo provare ad affidarci al pedigree dell'azienda. Una delle ultime uscite è stata Epic Encounters, un gioco di ruolo basato sulla quinta edizione di Dungeons and Dragons. Non è da escludere che per Dark Souls si vada verso la stessa direzione.

Nel frattempo, possiamo dire che il produttore inglese è letteralmente specializzato in trasposizioni arrivate dal mercato dei videogiochi: Steamforged ha realizzato i giochi da tavolo ispirati a Devil May Cry, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter World, Ni No Kuni 2, Resident Evil 1-2-3 e dello stesso Dark Souls.

In tal senso quindi possiamo aspettarci un lavoro che sia fedele all'opera originale e che riesca a coinvolgere i giocatori come se si trovassero davvero nelle terre di Lothric. Resta da capire se verrà trattato in modo particolare il discorso della morte frequente, una caratteristica tipica dei souls-like, e in che modo potrebbe applicarsi dunque a un gioco di ruolo cartaceo. Un prodotto sicuramente da tenere d'occhio.