Da Xiaomi, uno spettacolo di sistema di risparmio idrico SMART (26€)

Stare attenti al consumo di acqua, divertendo con un gadget tech. Ci pensa uno dei brand dell’ecosistema Xiaomi, con questo sistema di risparmio idrico smart dotato di doppio sensore. Assolutamente universale, in dotazione ricevi adattatori per montarlo praticamente su qualsiasi rubinetto. Dotato di batteria integrata, a lunghissima durata, lo ricarichi come sei solito fare con lo smartphone.

Un prodotto bello, utile e particolare, che monti in totale autonomia. Lo so bene perché ne ho uno, ovviamente! Su Amazon, lo trovi a buon mercato: bastano 26€ circa appena per portarlo a casa e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Sistema di risparmio idrico smart by Xiaomi: ottimo prezzo su Amazon

Un dispositivo che sorprender immediatamente per la facilità di installazione e poi per la facilità di utilizzo. Un dispositivo super efficace per ridurre gli sprechi: l’acqua la regola in automatico e non serve toccare il rubinetto.

Infatti, dispone di due sensori:

inferiore: eroga acqua solo se rileva la presenza di mani o oggetti, quando non la rileva più l’erogazione si ferma;

laterale: basta sfiorarlo per un’erogazione continua dell’acqua, che puoi interrompere sfiorando nuovamente.

In questo modo, hai la massima libertà di scelta e non solo. Si tratta anche di un prodotto particolarmente efficace sotto il punto di vista igienico: se hai le mani sporche, non sarai costretto a toccare il rubinetto. Grazie alla batteria integrata, a lunghissima durata, dovrai effettuare semplicemente la ricarica tramite cavo USB, quando necessario.

Insomma, quello by Xiaomi è un sistema di risparmio idrico smart utile e divertente. Da Amazon puoi portarlo a casa a 26€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.