Da Xiaomi, una vera GENIALATA: la corda da salto smart è spettacolare (30€)

Una delle tante genialate prodotte dai brand dell’ecosistema Xiaomi è questa spettacolare corda da salto smart di altissima qualità. Bellissima e super facile da usare, ti permetterà – come fosse un activity tracker – di scaricare tutti i dati all’interno dell’applicazione per Android e iOS. Tieni sotto controllo i tuoi risultati, conservali e consultali in qualsiasi momento. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, sarà sempre pronta all’uso nel momento in cui desideri allenarti.

Realizzato dal brand Yunmai, parte dell’ecosistema del colosso cinese, questo spettacolare gadget puoi prenderlo a mini prezzo da eBay adesso. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 30€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Un design moderno ed elegante per un concentrato di tecnologia che è pronto a impreziosire i tuoi allenamenti. Il display integrato ti mostrerà il numero di salti mentre il sistema di vibrazione ti consentirà di sapere se hai raggiunto un determinato obiettivo.

Utilizzalo in casa, ma non solo: puoi sfruttarla ovunque desideri. Sarà sempre il momento perfetto per un piccolo allenamento! Quando lo desideri, basterà un attimo per collegare in Bluetooth il dispositivo al tuo smartphone e scaricare tutti i dati all’interno dell’applicazione per smartphone Android e iOS.

Non perdere l’occasione di provare questa spettacolare corda da salto by Xiaomi: amore per lo sport e tecnologia insieme in un gadget particolarissimo! Completa l’ordine al volo da eBay per averla a 30€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite pochissimi giorni. Sii veloce: la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.