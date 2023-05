Da Xiaomi, un ventilatore SMART pazzesco: prezzo ridicolo su Amazon (59€)

Lo spettacolare ventilatore smart di Xiaomi precipita di prezzo su Amazon, giusto in tempo per accaparrarselo con l’arrivo della bella stagione. Un prodotto iconico nel design, che puoi gestire direttamente con lo smartphone. Un soffio di aria fresca in qualsiasi momento, direttamente da un dispositivo costruito con materiali di altissima qualità: non deluderà le aspettative.

Scegliendo di giocare d’anticipo puoi portarlo a casa a 59,99€ appena invece di 79,99€. Completa l’ordine al volo per approfittarne e goditi spedizioni assolutamente gratuite. Disponibilità limitata.

Quello in promozione è l’apprezzatissimo modello Mi Smart Standing Fan 2 Lite. Una versione che vanta un design regolabile su più altezze: può passare da essere un prodotto da tavolo a uno da pavimento. Seguirà le tue esigenze e potrai sistemarlo a piacimento.

Tramite l’applicazione per smartphone potrai scegliere i livelli di velocità così da adattarne il funzionamento ai diversi momenti della giornata. La chicca è che, grazie a questo concentrato di tecnologia, potrai chiedere al tuo assistente vocale (Alexa o Google Home) di accendere le ventole e regalarti una boccata di aria fresca ogni volta che lo desideri.

Come anticipato, a colpire di questo prodotto è il design estremamente elegante ed essenziale e anche la qualità costruttiva. Niente è lasciato al caso in un sistema che è progettato per resistere nel tempo, nonostante l’utilizzo quotidiano.

Sicuramente, se il tema sono i ventilatori smart, Xiaomi non ha rivali. Se poi i suoi prodotti sono anche in sconto allora l’affare assicurato: completa l’ordine al volo su Amazon e prendilo a 59,99€ con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Approfittane adesso, la stagione calda è alle porte: non farti trovare impreparato!

