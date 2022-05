Da VECCHIA TV a smart TV basta un click su Amazon: è magia (19€)

Se in casa hai una vecchia TV non disfartene! Con un paio di mosse, può diventare una smart TV super completa, con Nteflix, Disney+, DAZN e non solo. Oltre a un sacco di app, c’è anche un telecomando intelligente con supporto all’assistente vocale Alexa.

Con le promozioni attualmente in corso su Amazon, bastano 19,99€ per portare a casa la “responsabile” di questa magia. Si tratta della chiavetta Fire TV Stick Lite, eccezionale sistema di intrattenimento multimediale, capace di portare a nuova vita anche i pannelli più vecchi. Provare per credere: puoi ordinarla in sconto adesso, arrivando prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Vecchia TV: come renderla smart TV

Queste soluzioni a buon mercato sono un vero e proprio toccasana per pannelli che ormai, in teoria, sarebbero da buttare. Un vero peccato perché avrebbero ancora tanto da offrire.

Con questo interessante dispositivo, realizzato direttamente dal colosso dell’e-commerce, puoi cambiare completamente il tuo approccio al tuo televisore. Serve solo una porta HDMI per la connessione allo stesso, ma – se il tuo prodotto non ne è munito – nessun problema. Infatti, basta procurarsi un adattatore da HDMI a SCART (come questo).

Dopo aver effettuato la connessione, la magia sarà compiuta. Dovrai semplicemente configurare il tuo sistema di intrattenimento e sarai pronto a godere di tutto quello che ti può offrire. Dallo store di app ufficiale, scarichi i software per guardare o ascoltare i tuoi contenuti in streaming e on demand preferiti. Le piattaforme ci sono praticamente tutte: Netflix, DAZN, Disney+, Spotify e non solo. Ancora, puoi navigare su Internet, scaricare giochi e – come anticipato – basta premere un pulsante sullo speciale telecomando (incluso in confezione) per interagire con l’assistente vocale Alexa.

Un vero e proprio sistema di intrattenimento, super completo, e direttamente sulla tua vecchia TV, che ora – grazie a Fire TV Stick Lite – è una smart TV. Completa l’ordine al volo per averlo a 19,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però. si tratta di una promozione Amazon a tempo.

