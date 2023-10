Da Unieuro Pixel 8 e variante Pro in bundle con Buds Pro (risparmi 228,90€)

Dal 12 al 16 ottobre, sul sito ufficiale di Unieuro, sarà possibile acquistare i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro con Pixel Buds Pro in abbinata ricevendo quest’ultimi in regalo. Ad esempio, se scegli il bundle Pixel 8 Pro e Buds Pro, pagherai 1.099 euro anziché 1.327,90, con un risparmio di 228,90 euro (pari al prezzo dei nuovi auricolari). La consegna a casa è gratuita.

Bundle Pixel 8 e variante Pro + Buds Pro sul sito di Unieuro

Il bundle di Unieuro è attivo anche sul nuovo Pixel 8, il top di gamma compatto di casa Google con 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza garantiti. Scegliendo di acquistare Pixel 8 normale e Buds Pro insieme, pagherai soltanto 799 euro: tieni conto che il prezzo di Pixel 8 da solo è pari a 798 euro.

L’offerta è valida fino a lunedì 16 ottobre ed è disponibile su tutte le colorazioni dei nuovi top di gamma di quest’anno del colosso di Mountain View.

Uno dei principali punti di forza di Pixel 8, nella variante Pro, è il display da 6,7 pollici di tipo LTPO OLED, con refresh rate compreso fra 1 e 120 Hz e una risoluzione QHD+. Balzo in avanti anche sul fronte della luminosità di picco rispetto al modello precedente, con i 2.200 nits raggiunti quest’anno.

Impossibile poi non menzionare il software, dato che è costruito da Google in persona, con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale che presto diventerà un nuovo paradigma anche in ambito mobile (e dove Big G sembra avere un vantaggio considerevole sulla concorrenza).

Approfitta ora del bundle firmato Unieuro per acquistare Pixel 8 (o la variante Pro) e i nuovi Buds Pro in abbinata.

