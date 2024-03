Da MediaWorld l'iPhone 15 è in SOTTOCOSTO, costa 150 EURO in meno

Fin dal suo lancio ufficiale ha stabilito grandi record ed oggi lo fa anche da MediaWorld: l’iPhone 15 arriva in sconto con un ottimo prezzo rispetto al costo originale sul sito Apple. Grazie alle sue caratteristiche eccezionali che ne fanno un vero top di gamma, risulta ad oggi uno dei più desiderati tra gli smartphone.

Non potrebbe essere altrimenti vista la fotocamera nettamente migliorata rispetto al modello precedente, la nuova Dynamic Island e il processore dell’iPhone 14 Pro. Oltre a questo, bisogna ricordare che da MediaWorld, sia sul sito ufficiale che nei negozi fisici, si può acquistare anche a rate da 12 o 48 mesi.

In questo modo si potrà dilazionare il pagamento che in un’unica soluzione invece equivale oggi a soli 829 € alla luce dello sconto di 150 € applicato.

L’iPhone 15 è quasi un Pro e costa molto meno del solito

Cosa risalta di questo tanto desiderato iPhone 15? Certamente il display da 6,1″ di tipo Super Retina XDR, veramente luminoso e definito. Le novità sono il notch, come i modelli Pro, la doppia fotocamera da 48 MP e il processore A16 Bionic. La batteria poi è il vero cavallo di battaglia siccome consente di portare l’autonomia tranquillamente fino a sera e talvolta anche più.

Il vero punto di forza di questo smartphone appartiene certamente al totale delle sue specifiche e della sua estetica. L’iPhone 15 è un top di gamma in ogni sua parte, partendo soprattutto dalle due fotocamere che sono paragonabili a quelle di un modello Pro.

Il vecchio costo poi viene abbattuto in favore di un prezzo davvero straordinario: con 150 € in meno, costa oggi 829 € da MediaWorld. Per quanto concerne la spedizione, è disponibile presso un punto di ritiro gratuito o a casa in un massimo di due giorni.