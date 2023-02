Da GeekMall è festa dei COUPON: ecco 5 imperdibili con prezzi fuori controllo

Quando da GeekMall ci sono promozioni come queste è bene non lasciarsele sfuggire! Con i nuovi coupon, puoi fare affari pazzeschi: dai un’occhiata alla nostra selezione di 5 chicche imperdibili e di qualità. Usa i codici che ti segnalerò ogni volta, solo così potrai ottenere il prezzo più basso possibile.

Ricorda: le spedizioni sono rapide e gratuite, da magazzino europeo. In più, pagando attraverso PayPal, puoi dilazionare l’importo in 3 rate con interessi zero! Guarda adesso la nostra selezione e fai i tuoi affari, ma sii veloce: si tratta di occasioni a tempo limitato.

I coupon di GeekMall sono imperdibili: scoprili tutti

Riportare tutti gli sconti presenti sull’affidabile store online sarebbe impossibile: sono tantissimi! Per questo abbiamo scelto 5 fra le migliori occasioni in assoluto. Eccole tutte!

ORTUR Laser Master 3 è un incisore base spettacolare con modulo di alta qualità da 10W. Incredibilmente semplice da utilizzare, e super sicuro grazie ai 7 sistemi di sicurezza integrati, è perfetto per principianti ed esperti. Super compatibile con la maggior parte dei software per PC e MacOS, si tratta della soluzione ideale per incidere e tagliare ottenendo sempre risultati perfetti.

In promozione, puoi accaparrartelo a 497€ invece di 699€: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “QUL42G78”.

Se incidere e tagliare è la tua passione, puoi passare a un sistema ancora più potente. Adesso, in sconto c’è SCULPFUN S30 Pro Max. Il modulo di incisione da 20W è affiancato da una serie di tecnologie che ti permetteranno di ottenere risultati professionali. Ad esempio, a bordo c’è una scheda madre a 32 bit di ultima generazione, ma non solo. Il telaio, super robusto e resistente, integra un righello ed è anche espandibile: puoi ampliare l’area di incisione acquistando un kit a parte. Una macchina incredibilmente potente con sistema di aria compressa controllato per un taglio o un’incisione molto più puliti. Super sicuro da usare, il modulo di incisione vanta lenti di protezione che possono essere cambiate all’occorrenza: in questo modo, se danneggiate si possono sostituire. Questo permetterà al laser di durare molto di più!

Approfittando del coupon, puoi portarlo a casa a 729€ invece di 899€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “S5SIN8YW”.

La ENGWE P26 è una bici elettrica pazzesca, a partire dallo spettacolare design, che un misto fra design retrò e moderno. Le ruote da 26″ insieme alle sospensioni anteriori ti permetteranno di utilizzare al meglio la tua bici tanto in città quanto su sentieri difficili. Fino a ben 100KM di autonomia con una sola ricarica della batteria, cambio Shimano a 7 rapporti a un ottimo motore da 250W che ti garantisce fino a 25KM/h di velocità.

Approfittando dello sconto a tempo, puoi prenderla a 999€ invece di 1299€ ed è un affare eccezionale: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “4N1CH841”.

Kugoo Kirin M4 PRO cambia il tuo concetto di mobilità elettrica. Un prodotto spettacolare, che rende divertente – e super sicuro – anche il più breve degli spostamenti. Pneumatici da 10″ con sistema antislittamento per sentieri più difficili. Freni a disco e illuminazione anteriore e posteriore garantiranno il massimo della sicurezza. Il sellino, super comodo, è uno dei suoi principali punti di forza. Ricarica la batteria e goditi il viaggio: fino a 75KM con una sola ricarica! L’eccezionale motore da 500W arriva fino a 45KM all’ora.

Con gli sconti del momento, puoi prenderlo a 599,92€ invece di 699,92€: mettilo subito nel carrello e usa il codice “GFXU7X16” prima di completare l’ordine.

Il nostro quinto prodotto imperdibile e il Bogist C1 Pro con il suo prestante motore da 500W. Uno scooter con ampia batteria, che ti garantisce fino a 45KM con una sola ricarica. Il comodissimo sellino regolabile in altezza si adatta perfettamente al guidatore, ma ti permetterà di viaggiare super comodo in ogni situazione. Ad ogni modo, puoi anche rimuoverlo in un solo gesto e guidare in piedi. Sistemi di frenata sicura anteriore e posteriore e illuminazione garantiscono una guida piacevole e senza remore in qualsiasi contesto. Divertiti su qualsiasi sentiero grazie agli pneumatici da 10″, equipaggiati con triplo sistema di protezione dagli urti: concentrati sul divertimento e non preoccuparti del resto: con questo spettacolare scooter non ci saranno problemi!

In sconto, puoi accaparrartelo a 539€ invece di 699€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – utilizza il codice “XBNUW6WS”.

Hai scelto il prodotto che più ti piace? Approfitta dei folli coupon di GeekMall per risparmiare decine di euro, ma sii veloce! Si tratta di occasioni a tempo limitato. Spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Paga con PayPal e dilaziona il tuo acquisto in 3 rate con interessi zero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.