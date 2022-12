Da GeekMall ci sono i SALDI di Capodanno con una marea di premi da vincere

Partono oggi i saldi di Capodanno di GeekMall. A disposizione, una marea di sconti e occasioni su tantissimi prodotti, ma non solo! Infatti, hai la possibilità di vincere un sacco di premi, come la meravigliosa stazione portatile di Bluetti per fare il pieno di energia ovunque!

Come partecipare al concorso? Continua a leggere l’articolo, potrai anche scoprire le occasioni più ghiotte del momento! Naturalmente, non dimenticare di guardare l’intera vetrina delle promozioni, sono pazzesche.

Il capodanno di GeekMall è ricco di premi

Fra le interessanti occasioni del momento, queste sono sicuramente le 3 più ghiotte:

Insomma, questi prodotti – con questi sconti – sono imperdibili. Approfitta delle promozioni GeekMall di Capodanno, risparmia e prova a vincere golosissimi premi! In palio, ci sono:

1 centrale elettrica portatile Bluetti EB240

20 “sorprese” a sorteggio

100 buoni sconto del 4% da usare sui tuoi ordini

100 buoni sconto da 35€ per ordini superiori a 500€

200 buoni sconto da 30€ per ordini superiori a 400€

500 buoni sconto da 10€ per ordini superiori a 20€

Come partecipare? Semplicissimo! Ogni utente registrato ha una possibilità al giorno. Se effettui un ordine fra il 28 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2023, magari approfittando delle promozioni, puoi ottenere ben 3 possibilità quotidiane di vincere. Ancora, se ti iscrivi alla newsletter di GeekMall ottieni ancora un’altra possibilità di partecipare e vincere. Per finire, condividendo l’iniziativa sui tuoi social network ottieni una possibilità ulteriore (massimo 3 occasioni extra di partecipazione).

Per usare le tue giocate, devi solo collegarti sulla pagina ufficiale dell’evento – dopo aver effettuato il login con il tuo account – e cliccare su “start” proprio al centro della ruota della fortuna!

Insomma, fra sconti pazzeschi e premi, le promozioni di Capodanno di GeekMall sono un vero e proprio spettacolo! Guarda la vetrina delle offerte, scegli i prodotti che più ti piacciono e partecipa al concorso, ma sii veloce: c’è tempo solo dal 28 dicembre 2022 al 19 gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.