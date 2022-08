Da auto vecchia ad auto smart con 13€: il gadget DA AVERE (Amazon)

Non importa quanti anni abbia, se nella tua auto c’è una radio – anche vecchissima e con sola radio FM – allora continua a leggere questo articolo. Ti racconto come renderla smart, aggiungendo Bluetooth, porte di ricarica USB e persino il vivavoce. Il tutto, investendo 13€ circa appena, grazie alle super promozioni Amazon del momento.

Questo eccezionale gadget, da inserire direttamente nella porta accendisigari, a questo prezzo è assolutamente da avere. Per approfittarne devi solo completare l’ordine al volo. Lo prendi a 13€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Auto smart: basta veramente poco adesso

Un portento, estremamente semplice da installare. Di fatto, basta inserirlo nella porta accendisigari dell’auto. Dopodiché, sul display leggerai una frequenza FM: punta la radio della macchina su quella ed avrai finito. Da quel momento in poi, qualsiasi cosa trasmetterai tramite il gadget sarà automaticamente riprodotta tramite le casse dell’auto.

Al gadget puoi collegare in Bluetooth il tuo smartphone e rispondere al telefono in vivavoce oppure riprodurre la musica che ti piace di più, anche in streaming. Ancora, a disposizione hai due porte USB: una servirà per ricaricare i dispositivi mentre l’altra per inserire una memoria esterna e riprodurre i contenuti audio che ci sono a bordo. Per finire, c’è addirittura uno slot per microSD.

Come vedi, quindi, basta pochissimo per rendere subito più smart la tua vecchia auto. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Completa l’ordine al volo per averlo a 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.