Da Arcaplanet torna la promo NO IVA: -22%, ma solo per pochi giorni

Arcaplanet torna a sorprendere i propri clienti con una delle promozioni più amate. Fino al 9 aprile, è attiva la promo “No IVA" riservata esclusivamente agli utenti che acquistano tramite l’app ufficiale per Android e IOS e che ti permette di risparmiare su numerosissimi prodotti per i tuoi amici a quattro zampe. Ecco come fare!

Sconto IVA del 22%: ecco come approfittarne

Scaricando l’app Arcaplanet, disponibile gratuitamente su Android e iOS, sarà possibile usufruire dello sconto IVA del 22%, che equivale a un risparmio effettivo del 18,04% sul prezzo di vendita.

La promozione è valida solo su una selezione di prodotti (sono esclusi quelli contrassegnati dal tag “SELEZIONE TOP") e per accedervi è sufficiente inserire il codice coupon APRILEIVA al momento dell’acquisto.

In poche parole, per attivare la promo NO IVA di Arcaplanet:

Scarica l’app Arcaplanet dallo store del tuo smartphone

Aggiungi al carrello i prodotti aderenti alla promozione

Inserisci il codice APRILEIVA al checkout

al checkout Approfitta subito dello sconto del 18,04%

La promozione è attiva solo fino a martedì 9 aprile: è il momento giusto per fare scorta dei prodotti preferiti del tuo animale (quanti di noi hanno un cane o un gatto che mangia solamente una determinata marca?), risparmiando notevolmente sul prezzo di listino! Se vuoi risparmiare ancora di più, ecco il volantino del mese di Arcaplanet valido fino al 20 aprile tutto da sfogliare: