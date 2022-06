CyberGhost VPN: la tua privacy a 1,99€ al mese con tre mesi in regalo

Se sei in cerca di una soluzione economica, efficiente e sicura che ti permetta di navigare online in totale anonimato, approfitta di questa offerta esclusiva ed eccezionale di CyberGhost VPN.

Abbonandoti adesso a soli 1,99€ al mese riceverai subito una licenza che ti permette di sfruttare la Rete Virtuale Privata per i prossimi tre anni. E non finisce qui: perché avrai anche in regalo tre mesi aggiuntivi da aggiungere al tuo abbonamento. In pratica, pagando solo 77.61€ avrai la VPN garantita per ben 39 mesi! Risparmierai, tieniti forte, ben 390€.

CyberGhost VPN: totale anonimato e compatibilità con tutti i dispositivi

Con l’acquisto dell’abbonamento di 39 mesi avrai subito accesso ad uno dei servizi VPN migliori presenti sul mercato, che ti offre una protezione fino a 7 dispositivi contemporaneamente compatibile con Windows, Mac, iOS, Android, Linux, oltre che console di gioco, smart TV e router.

CyberGhost ti fornisce larghezza di banda illimitata, in modo da poter contare su velocità di navigazione alla massima potenza. Puoi impostare la tua località dove preferisci scegliendo tra più di 100 punti di geolocalizzazione presenti in 91 paesi e ottenere la protezione di cui hai bisogno se dovessi collegarti a una WiFi pubblica.

Le tecnologie di CyberGhost prevedono l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit supportata da diversi protocolli, insieme a split tunneling e kill switch, in modo da avere la certezza che la tua connessione internet sia sempre costantemente protetta. Per qualsiasi problema, in ogni caso, puoi contare su un’assistenza cliente reperibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 tramite chat o e-mail, pronta a rispondere a qualsiasi tua domanda.

Non ti rimane dunque che approfittare di questo incredibile piano che ti permette di avere l’abbonamento triennale, più tre mesi assolutamente gratuiti, al prezzo super di 77.61€, corrispondente a 1.99€ al mese e ad un risparmio complessivo di ben 390€.

Puoi pagare con carta di credito, debito, PayPal e persino bitcoin. In ogni caso, avrai una garanzia di rimborso valida fino a 45 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.