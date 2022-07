Diventa invisibile nella rete con CyberGhost VPN a meno di 2 euro

Oggi economico è sinonimo di qualità. Grazie a CyberGhost VPN, a soli 1,99 euro al mese, sarai completamente invisibile nella rete. Questa soluzione, molto pratica e veloce, è in grado di proteggerti da qualsiasi attacco cybercriminale durante la tua navigazione online.

Rendi completamente anonimi i tuoi dati mentre consulti una pagina Web, acquisti un prodotto online, guardi i tuoi social network o scrivi e invii una mail. Insomma, qualsiasi cosa farai che richiede internet CyberGhost VPN ti trasformerà in un fantasma.

Compatibile con tutti i dispositivi, sarai sempre al sicuro e nessuno potrà mai risalire a te. Ottima per quando viaggi all’estero per lavoro o vacanza e non vuoi perderti la tua serie TV o la partita della tua squadra del cuore.

Grazie ai suoi server ottimizzati per lo streaming e alla tecnologia sempre aggiornata in grado di aggirare le restrizioni geografiche delle piattaforme più famose, non sprecherai il tuo abbonamento. Funziona con Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Apple TV, Infinity+ e tante altre ancora.

CyberGhost VPN: naviga online senza dare nell’occhio

Con CyberGhost VPN navigherai online ovunque e da qualsiasi luogo senza problemi. Dì addio a restrizioni, censure e siti Web inaccessibili. Sarà lei a decidere quale server fa al caso tuo in quel momento. Oppure potrai sceglierne uno che preferisci e metterli tra i preferiti, magari selezionando quelli con le migliori prestazioni.

La società fornitrice di questo servizio non solo ti protegge oscurando indirizzo IP, siti Web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, larghezza di banda utilizzata e connessione al server VPN, ma non ne terrà traccia nemmeno lei. Così dirai addio anche ad attacchi phishing e smishing ormai molto diffusi.

Insomma, la tua privacy e quella della tua famiglia è garantita al 100% da un sistema fidato e inviolabile. Ottieni 3 mesi di CyberGhost VPN a soli 1,99 euro e proteggi fino 7 dispositivi contemporaneamente. Attivandola subito otterrai anche altri 3 mesi di protezione e privacy in regalo.

