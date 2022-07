CyberGhost VPN crittografa la tua navigazione a meno di 2€

Proteggersi mentre si naviga online non è più un lusso, ma è diventata una necessità. Purtroppo attori malevoli sono sempre pronti a carpire i tuoi dati per utilizzarli a scopi di marketing, furto dei risparmi e molto altro. Per questo è necessario affidarsi a CyberGhost VPN.

Non si tratta di un nome a caso tra i tanti, ma di un servizio particolarmente interessante per il rapporto qualità-prezzo così speciale da renderlo unico nel suo genere. Grazie a CyberGhost VPN, a soli 1,99 euro al mese per 3 anni, i dati di navigazione saranno crittografati con il potente algoritmo AES-256.

Inoltre, il tuo indirizzo IP sarà completamente nascosto. La combinazione di queste due potenti e specifiche funzionalità ti renderanno invisibile, proprio come un vero fantasma. Ecco perché il suo nome è più che appropriato.

Nessun cybercriminale, tracker o malware sarà in grado di rilevare o leggere le tue informazioni personali. Tra queste citiamo dati bancari, carte di pagamento, cronologia di navigazione, credenziali di accesso a siti, e-commerce e social network.

Proteggi qualsiasi cosa con CyberGhost VPN

Con CyberGhost VPN potrai proteggere qualsiasi cosa. Anche durante l’utilizzo delle tue app il flusso dati proveniente dal dispositivo sarà al sicuro. Ad esempio, potresti essere attaccato mentre giochi online o durante la visione di un contenuto streaming.

Inoltre, anche durante il normale utilizzo di un’applicazione del tuo dispositivo, che si collega online regolarmente, potresti essere vulnerabile a un attacco da parte di persone malintenzionate del Web. Per questo è indispensabile che tu protegga i tuoi dati e quelli della tua famiglia sempre e ovunque.

È saggio portare CyberGhost VPN anche in vacanza con te. Pensa, non dovrai più preoccuparti se devi connetterti a una rete WiFi pubblica o sconosciuta. Questo speciale servizio, una volta attivo sui tuoi dispositivi, farà da schermo protettivo rendendoti sempre invisibile.

E se per qualsiasi ragione l’applicazione dovesse bloccarsi disattivando la protezione non preoccuparti. Un sistema simile al salvavita di casa bloccherà la connessione a internet che potrà essere riabilitata solo attivando nuovamente la VPN.

Non perdere altro tempo, sei già in pericolo proprio in questo istante. Ottieni 3 anni di CyberGhost VPN a soli 1,99 euro al mese, invece di 11,99 euro al mese. Risparmia l’83% dal prezzo di listino grazie a questa promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.