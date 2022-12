Cyberghost VPN: botti di fine anno, hai uno sconto di 278 euro e 4 mesi GRATIS

Se vuoi chiudere il 2022 in bellezza regalandoti la VPN più veloce e sicura sul mercato dai un’occhiata a questa offerta di Cyberghost: abbonandoti adesso puoi avere subito 278 euro di sconto e 4 mesi gratis aggiuntivi al tuo abbonamento.

Ti spieghiamo subito come fare: collegati alla pagina ufficiale, seleziona l’abbonamento di 2 anni in offerta ancora poche ore e riceverai subito un super sconto dell’83% e 4 mesi aggiuntivi. Potrai avere 28 mesi di VPN ad un prezzo assolutamente ridicolo.

Perché scegliere Cyberghost VPN: velocità, privacy e sicurezza al tuo servizio

Approfittando dell’offerta fai un affare non solo perché risparmi quasi 300 euro rispetto a quanto spenderesti se acquistassi lo stesso abbonamento senza la promozione, ma metteresti le mani su un servizio VPN veloce e sicuro, che ti assicura una navigazione online in totale anonimato e priva di rischi.

Il grande vantaggio di Cyberghost VPN è di avere un quartier generale sito in Romania, paese in cui le solide leggi in materia di privacy e la non partecipazione alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza permettono alla società di garantirti la totale privacy dei tuoi dati, che non verranno mai condivisi con nessuno.

Navigando con Cyberghost VPN hai la certezza che non vengano registrati i tuoi dati come indirizzo IP, siti web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni al server.

Puoi proteggere simultaneamente fino a 7 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet iOS e Android, e puoi contare su una VPN che ti assicura la massima velocità, la possibilità di geolocalizzarti dove vuoi, protezione sui wifi pubblici, protezione totale online con crittografia AES a 256 bit e assistenza clienti 24/7.

Non ti rimane che approfittare subito di questo incredibile vantaggio: apri la pagina ufficiale, scegli l’abbonamento di 2 anni e ricevi subito uno sconto di 278 euro insieme a 4 mesi GRATIS da aggiungere alla tua sottoscrizione. E navighi al sicuro per i prossimi 28 mesi.

