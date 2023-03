Cuociriso elettrico: metti tutto dentro e non sporchi più niente (-22%)

Cuocere il riso non è semplice, se hai sempre pensato che bastasse buttarlo in acqua bollente… beh, ti stai perdendo delle pietanze veramente ottime. Infatti esistono vari modi di cucinarlo e se ami la versione orientale che mangi sempre all’all you can eat, allora hai bisogno di un cuociriso.

Questo è pratico, perfetto da tenere in cucina e comodissimo da utilizzare anche quotidianamente. Conta che lo trovi in promozione su Amazon con un’offerta pari al 22% di sconto quindi non aspettare altro tempo. Collegati e acquistalo con appena 42€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, in fin dei conti basta avere un abbonamento Amazon Prime attivo per ottenere veloci e gratuite.

Cuociriso in acciaio inox: perfetto per tutte le esigenze

Questo modello è del marchio Russell Hobbs che se non conosci, finirai per amare: perfetto sia per chi lo vuole utilizzare sporadicamente che tutti i giorni, ti mette a portata di mano il cuociriso migliore. In fin dei conti hai visto quante recensioni ha? Il totale supera le ventimila quindi fidati di chi l’ha acquistato.

Con un cestello completamente antiaderente da 1,8 litri hai la capacità di mettere a tavola ben 10 ciotole di riso alla volta e in pochissimo tempo. In più hai un’altra comodità inclusa: un vassoio per cottura a vapore che ti consente di cucinare anche verdure, carne o pesce in una sola mossa.

In confezione trovi inclusi anche spatola e misurino per non fartene mancare una. Naturalmente è facilissimo da utilizzare visto che hai a disposizione 3 tasti e nessun complicato meccanismo per impostare la cottura.

Cosa stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista immediatamente il tuo cuociriso elettrico a soli 42€ grazie al ribasso del 22%.

