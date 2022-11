Cuffioni Surface by Microsoft: suono da FAR PAURA (-115€)

Non c’è niente da fare: i cuffioni sono tornati di moda. E beh, puoi acquistarne un paio economico e rinunciare a un po’ di funzioni oppure puntare al massimo. Dopotutto con le offerte del Black Friday 2022 c’è solo guadagno e queste magnifiche cuffie Surface di Microsoft sono un chiaro esempio.

Conta che hanno un costo molto elevato ma con il ribasso del 41% quasi te le porti a casa a metà prezzo. Non aspettare un secondo in più per portarle a casa con più di cento euro di sconto e pagarle appena 164€. Collegati su Amazon ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cuffioni Surface: una qualità che non ha prezzo

Una volta che te le metti sulle orecchie capisci esattamente cosa ti voglio dire: questi cuffioni Surface sono paurosi sia in termini estetici che di suono. Disponibili in grigio fanno un figurone, ma non ti preoccupare perché non sono tutto fumo e niente arrosto.

Comodissimi da indossare per ore e ore, hanno una caratteristica che non potrai non amare: la cancellazione del rumore. Non è la solita in quanto la puoi letteralmente personalizzare in base a 13 livelli di regolazione.

Con l’interfaccia touch non perdi l’occasione di gestire la riproduzione musicale o altri fattori con un semplice tocca. Come i più comuni auricolari Bluetooth, anche loro si fanno sfiorare per mettere pausa, play e tanto altro.

Conta che anche in termini di autonomia vai alla grande visto che hai 15 ore di utilizzo con una sola carica. E se vai di fretta, ti bastano 5 minuti per ottenere un’ora extra grazie alla ricarica rapida.

Limitazioni? No grazie, le utilizzi su ogni sistema operativo e sono compatibili sia con l’assistente Google che con Siri.

Non aspettare un secondo in più, le offerte termineranno presto: porta a casa i tuoi cuffioni Surface by Microsoft a soli 164€ con uno sconto di 115€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.