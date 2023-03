Connettiti a 2 dispositivi insieme con queste Cuffie Wireless in sconto

Se solo fosse possibile connettere le proprie cuffie dallo smartphone al PC senza staccarle e connetterle ogni volta… JLab lo rende possibile, progettando queste Cuffie Wireless Multipoint. Su Amazon puoi acquistarle a soli €49,99, con uno sconto del 17% grazie a Prime.

Mai viste delle Cuffie Wireless così

Se quando lavori o sei in riunione hai bisogno di alternare smartphone e PC, da oggi puoi usare un solo paio di cuffie nello stesso momento, cambiando il dispositivo in utilizzo con un semplice click. La tecnologia Multipoint è la soluzione perfetta per evitare di scollegare ogni volta le cuffie Bluetooth, e la connessione simultanea ti consente di non cambiare alcuna impostazione ogni volta.

Con un design minimal e confortevole, queste cuffie JLab nere ti donano comodità e leggerezza ogni giorno, per tutto il tempo. I pratici cuscinetti over-ear in Cloud Foam sono così soffici che non sentirai nemmeno il peso sulle orecchie, e potrai lavorare, giocare, ascoltare musica e tanto altro per moltissime ore senza mai stancarti. La batteria integrata è così potete che potrai utilizzarla per 45 ore consecutive prima di ricaricarla. Il microfono di tipo Go Work è ideale per riunioni, partite online e telefonate. Se vuoi passare da modalità ascolto a quella di chiamata, puoi silenziare il microfono e un LED te ne indicherà lo stato di accensione o spegnimento. La funzione di chiamata C3 sfrutta due microfoni differenti: uno per catturare la voce e l’altro per eliminare suoni ambientali, rendendo le telefonate cristalline. I comodissimi pulsanti multifunzione ti permettono di controllare la riproduzione del suono con un semplice click: puoi regolare il volume, passare da un brano all’altro, rispondere e riagganciare e altro ancora.

Non puoi proprio perderti queste Cuffie Wireless Multipoint di JLab a soli €49,99 con Amazon Prime. Approfitta dello sconto del 17% finché valido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.