Cuffie wireless Logitech ad un SUPER PREZZO su Amazon (-46%)

È il momento giusto per acquistare le Logitech G435 LIGHTSPEED. Si tratta di cuffie wireless pensate per il gaming (e non solo) in grado di garantire un’audio di alta qualità ed un’autonomia al top. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le cuffie di Logitech G, brand di Logitech dedicato ai prodotti premium da gaming, al prezzo scontato di 47,90 euro invece di 87,99 euro. Lo sconto è del 46% e consente di acquistare delle ottime cuffie ad un prezzo davvero vantaggioso. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Logitech G435 LIGHTSPEED: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono delle ottime cuffie wireless con un design elegante e, soprattutto, con prestazioni ottime. Le cuffie possono sfruttare la connettività wireless LIGHTSPEED oppure collegarsi via Bluetooth a bassa latenza con qualsiasi smartphone o tablet. La batteria integrata garantisce fino a 18 ore di utilizzo.

Caratterizzate da una costruzione particolarmente solida, le cuffie di Logitech presentano un peso di appena 165 grammi. Ottimo anche il microfono integrato e dotato di una funzionalità per rimuovere in automatico il rumore di fondo. Da notare che i cuscinetti auricolari sono i memory foam ed in grado di adattarsi al meglio alle esigenze dell’utente.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Logitech G435 LIGHTSPEED al prezzo scontato di 47,90 euro invece di 87,99 euro. Lo sconto del 46% fa la differenza e consente di portarsi a casa delle ottime cuffie ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.