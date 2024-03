Cuffie Urbanista Miami: belle, potenti e in MEGA sconto

Per tutti gli amanti della musica, viaggiatori incalliti e appassionati di gaming, le cuffie Urbanista Miami sono la scelta perfetta. E ora, con uno sconto del 20% su Amazon, è il momento ideale per aggiungerle al tuo arsenale, al prezzo speciale di soli 119,00 euro, anziché 149,00 euro.

Cuffie Urbanista Miami: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Le Urbanista Miami offrono un’esperienza audio senza pari, grazie alla loro avanzata tecnologia di cancellazione del rumore. Che tu sia immerso nella tua musica preferita, in una chiamata importante o semplicemente intento a goderti un momento di tranquillità, la qualità del suono sarà sempre impeccabile.

Ma le caratteristiche non finiscono qui. Con la modalità suoni ambientali, puoi rimanere consapevole dell’ambiente circostante senza rinunciare alla qualità audio. Perfetto per quando sei in movimento o hai bisogno di rimanere attento agli avvisi importanti.

E cosa dire della durata della batteria? Con un’incredibile autonomia di 50 ore di riproduzione continua, le Urbanista Miami ti accompagnano ovunque tu vada, senza dover preoccuparti di rimanere senza musica. Inoltre, grazie al rilevatore interno, la musica si mette in pausa automaticamente quando le cuffie vengono rimosse e riprende quando le rimetti.

Non solo le Urbanista Miami sono tecnologicamente all’avanguardia, ma sono anche incredibilmente comode da indossare. Con la loro struttura regolabile e i morbidi cuscinetti in pelle PU, puoi goderti la tua musica per ore senza affaticamento auricolare.

E per rendere l’esperienza completa, le cuffie sono accompagnate da una custodia solida e funzionale. Questa custodia, progettata per la vita quotidiana, ti consente di trasportare comodamente le cuffie ovunque tu vada, insieme a tutti gli accessori necessari come il cavo di ricarica e l’adattatore per il volo.

Infine, la praticità è al centro del design delle Urbanista Miami. Il pulsante multifunzione ti permette di controllare facilmente il volume, mettere in pausa o riprodurre la musica e persino attivare il tuo assistente vocale preferito.

In conclusione, se cerchi cuffie wireless che offrano un audio cristallino, comfort duraturo e funzionalità avanzate, non cercare oltre. Le Urbanista Miami sono qui per soddisfare tutte le tue esigenze audio. Con lo sconto del 20% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarle al prezzo ridicolo di soli 119,00 euro.