Cuffie Trust GXT 488 per PS4 e PS5 in offerta: il prezzo crolla del 46%

Le cuffie Trust Gaming GXT 488 Forze, con licenza ufficiale per PlayStation 4 e compatibilità anche con PlayStation 5, sono attualmente in offerta con uno sconto del 46%, al prezzo di soli 26,99€ anziché 49,99€, offrendoti un risparmio significativo sul prezzo consigliato.

Queste cuffie offrono un’esperienza audio immersiva grazie alle unità altoparlanti attive da 50 mm, garantendo un suono nitido e potente per farti immergere completamente nei tuoi giochi preferiti.

Il design ergonomico include morbidi cuscinetti over-ear e un microfono pieghevole, garantendo un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più lunghe. L’archetto rinforzato e regolabile assicura una vestibilità stabile e adatta a tutte le dimensioni di testa, mentre il design elegante si abbina perfettamente alla tua console PlayStation 4 e ai suoi accessori.

Grazie al cavo a treccia in nylon da 1,2 metri, collegare le cuffie al controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE è semplice e veloce. Il telecomando in linea consente di regolare o disattivare il volume in modo pratico, mentre la tecnologia plug and play garantisce un’installazione senza problemi, permettendoti di iniziare a giocare immediatamente senza dover fare alcuna configurazione aggiuntiva.

Approfitta subito di questa offerta per ottenere le Trust Gaming GXT 488 Forze a un prezzo conveniente e godere di un’esperienza di gioco di alta qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.