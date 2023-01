Cuffie true wireless Sony WF-C500 a quasi METÀ PREZZO (54,99€)

Le cuffie true wireless Sony WF-C500 sono pensate per offrire un’indossabilità più comoda, grazie alle dimensioni più piccole con cui sono state progettate in questa nuova versione. Non a caso sono tra gli auricolari TWS più stabili e comodi sul mercato, così da consentirti di concentrarti soltanto sulla musica.

L’ultima offerta del Fuoritutto Unieuro sulle cuffie WF-C500 di Sony è di quelle che lasciano il segno: falle tue solo per oggi a 54,99 euro, grazie al maxi sconto del 45%, che fa crollare il prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 99,99 euro di quasi la metà. Non solo, perché puoi scegliere anche l’opzione di pagamento dilazionato con 3 rate da 18 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

45 euro di sconto sulle cuffie TWS di Sony

Abbiamo già parlato di quanto siano piccoli e leggeri questi auricolari TWS di ultima generazione del marchio Sony, ma se pensi che sia la loro qualità migliore ti sbagli. A pari merito aggiungiamo l’autonomia extra-large di 20 ore, equamente divisa tra singola carica (fino a 10 ore) e utilizzo della custodia (altre 10 ore in più). E se sei di fretta, lasciandole in carica appena 10 minuti ti assicuri fino a 60 minuti di riproduzione.

Poi sono anche facilissime da usare, anche se non hai alcuna dimestichezza con la tecnologia (non ci riferiamo per forza a te, possono essere anche i tuoi genitori ecco). Tutto merito della tecnologia Fast Pair per gli smartphone Android e Swift Pair per i PC Windows, oltre naturalmente alla connessione Bluetooth. E se te lo stai chiedendo sì, c’è anche il microfono integrato e la certificazione IPX4, che rende queste cuffie resistenti a pioggia e sudore.

Aggiungile subito nel carrello prima che l’offerta termini, in questo modo potrai approfittare del maxi sconto del 45% e della possibilità di prenderle in tre comode rate. La spedizione è gratuita e offerta da Unieuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.