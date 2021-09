Sennheiser è da sempre sinonimo di qualità: l'offerta attualmente disponibile per le cuffie wireless HD 450SE rappresenta senza dubbio un'opportunità da cogliere al volo. Grazie ad uno sconto del 50% potrai mettere le mani su questo gioiellino pagando appena 99 euro e risparmiando ben 100 euro rispetto al prezzo iniziale.

Non perdere tempo: effettua ora l'acquisto e godrai anche della spedizione gratuita.

Cuffie Sennheiser wireless a prezzo stracciato su Amazon

Sono poche le aziende in grado di creare un giusto connubio tra ergonomia, prestazioni e design. Sennheiser rientra di diritto in questa categoria e con le cuffie wireless HD 450SE ha nuovamente centrato l'obiettivo.

La connettività in tecnologia Bluetooth 5.0, con supporto per i codec AAC e AptX Low Latency, assicura un'impeccabile sincronia audio-video: in questo modo potrai goderti i tuoi film preferiti senza ritardi di alcun tipo. Nulla potrà distoglierti da ciò che stai ascoltando: grazie alla cancellazione attiva dei rumori ambientali, le cuffie wireless Sennheiser saranno un valido alleato anche durante i viaggi più rumorosi.

Al sistema di equalizzazione dell'audio ed all'estrema intuitività dei controlli personalizzabili si aggiunge il pulsante dedicato agli assistenti virtuali Alexa, Siri e Google Assistant. Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà disponibile a portata di click. Sennheiser continuerà a seguirti anche dopo l'acquisto, grazie ai continui aggiornamenti firmware.

Ad un ottimo prodotto si accompagna una confezione di vendita decisamente ricca che comprende cavo audio, cavo di ricarica USB-C, custodia, guida rapida e guida alla sicurezza.

Cuffie Sennheiser wireless su Amazon: mettile nel carrello e goditi un'esperienza d'ascolto che ti lascerà a bocca aperta.

