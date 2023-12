Cuffie Samsung USB Type-C: sconto FOLLE del 52%

Entra nel mondo dell’audio di alta qualità con le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100, ora disponibili su Amazon con uno sconto FOLLE del 52%. Queste cuffie rivoluzionarie offrono un’esperienza audio sorprendente grazie alla loro capacità di sopprimere attivamente il rumore esterno tramite il microfono integrato. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 12,99 euro, anziché 26,90 euro.

Cuffie Samsung USB Type-C: un affare da prendere al volo

Il design avanzato con un telaio tessile nero Art des Eises non solo aggiunge uno stile sofisticato, ma contribuisce anche a isolare il suono in modo efficiente. Compatibili con modelli come il Samsung Galaxy Fold e altri dispositivi senza jack da 3,5 mm, come il Galaxy Note10 e il Tab S6, queste cuffie offrono un’impedenza di 32 Ω e operano con dispositivi in grado di convertire direttamente USB-C in audio.

Il punto forte di queste cuffie Samsung risiede nella loro capacità di dividere nettamente i segnali audio destro e sinistro con un’efficacia 10 volte superiore rispetto alle cuffie tradizionali con cavo da 3,5 mm. Il DAC integrato ottimizza ulteriormente la qualità dell’ascolto, garantendo una riproduzione estremamente realistica.

Il suono perfettamente bilanciato, reso possibile grazie agli altoparlanti bidirezionali e alla tecnologia AKG, offre un’esperienza audio di livello professionale. Le cuffie sono disponibili in eleganti colori nero e bianco, consentendo di abbinarle al proprio stile e dispositivo preferiti.

Rilassati e goditi la tua musica preferita con il massimo comfort, grazie ai materiali ultraleggeri e ai cuscinetti inclusi che si adattano perfettamente alle tue orecchie. Inoltre, il cavo in tessuto elimina definitivamente il fastidio dei grovigli dei fili.

Non perdere l’opportunità di acquistare le cuffie Samsung USB Type-C EO-IC100 oggi stesso su Amazon e immergiti in un’esperienza audio senza precedenti. L’offerta pazzesca del 52% di sconto rende queste cuffie un acquisto irresistibile al prezzo stracciato di soli 12,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.