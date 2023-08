Cuffie Over-ear con 60h di autonomia e microfono al 25% in MENO

Approfitta anche tu di questa super occasione che ti sto per segnalare per avere le cuffie Over-ear Ankbit E600 a soli 55,49 euro, invece che 73,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa promozione ti permette di beneficiare di uno sconto del 25% e quindi risparmiare più di 18 euro sul totale. Potrai goderti un suono meraviglioso, potente e preciso, per un’immersione totale in tutto ciò che stai ascoltando. Sono perfette per ascoltare musica ma anche per chiamare, guardare film e giocare al PC.

Cuffie Over-ear Ankbit E600: batteria gigante e suono spettacolare

Tra le diverse caratteristiche che rendono queste cuffie davvero eccezionali dobbiamo ovviamente menzionare la batteria infinita da ben 60 ore. Inoltre si ricaricano rapidamente. In soli 10 minuti potrai avere fino a 4 ore di ascolto. Sono comodissime, con dei morbidi cuscinetti in memory foam, che appoggiano delicatamente sulle orecchie e non stringono. Potrai tenere per tantissimo tempo senza problemi.

Sono dotate della tecnologia Bluetooth 5.1 che garantisce una connessione perfettamente stabile e a bassissima latenza. Inoltre potrai collegarle contemporaneamente a due dispositivi passando da uno all’altro in pochi istanti. Hanno incorporato un microfono che ti consente di fare chiamate perfette. Grazie alla cancellazione del rumore sia tu che chi ti ascolta udrete la voce forte chiara, senza disturbi.

Questa è davvero un’occasione unica e per non rischiare di perderla dovrai essere rapido. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue cuffie Over-ear Ankbit E600 a soli 55,49 euro, invece che 73,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.