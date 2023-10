Cuffie LG TWS con Dolby Atmos, luce UV-C e Hi-Fi in offerta su Amazon

Scopri l’innovazione in cuffie audio con le LG TONE Free T90, ora disponibili con uno sconto del 16% a soli 129,42€ invece di 154,01€, offrendoti un’esperienza sonora senza pari. L’audio posizionale Dolby Atmos ti regalerà un’immersione totale, consentendoti di percepire la posizione dei suoni in relazione ai movimenti della testa, per un’esperienza audio più coinvolgente e realistica.

Queste cuffie Bluetooth True Wireless sono dotate di unità audio di alta qualità in grafene, un materiale resistente e sottile che minimizza le vibrazioni e offre un suono cristallino e nitido, offrendo una resa sonora precisa e dettagliata. Una delle caratteristiche innovative è la Funzione Plug & Wireless, che permette alla custodia di ricarica di diventare un trasmettitore wireless per sorgenti audio senza Bluetooth e con jack da 3,5mm.

Per garantire un’esperienza igienica, la custodia di ricarica è dotata di tecnologia UVnano, un sistema igienizzante con luce UV-C che elimina il 99,9% dei batteri in soli 5 minuti. Per rendere l’ascolto più coinvolgente, le LG TONE Free T90 offrono cancellazione attiva del rumore adattiva che si adatta in base a come indossi le cuffie, riducendo i disturbi esterni per permetterti di goderti la musica senza distrazioni.

Con la connettività Multi Point e Multi Pairing, puoi collegare simultaneamente fino a 5 dispositivi, garantendo che gli auricolari siano sempre pronti quando ne hai bisogno. Sperimenta un audio spaziale grazie alla tecnologia Meridian, che regala un audio Hi-Fi più nitido e coinvolgente, sia che tu stia ascoltando musica o un podcast. Non perdere questa occasione per vivere un’esperienza sonora unica con le LG TONE Free T90 a un prezzo speciale.

