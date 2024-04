Cuffie JBL Live 670NC: IRRESISTIBILI a questo prezzo (-15%)

Immergiti nell’eccezionale esperienza audio offerta dalle cuffie JBL Live 670NC, ora disponibili con uno sconto incredibile del 15% su Amazon. Questa promozione è un’opportunità da non perdere per chiunque desideri elevare il proprio ascolto a un livello superiore. Non perdere tempo e falle tue al prezzo competitivo di soli 109,99 euro, anziché 129,99 euro.

Cuffie JBL Live 670NC: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Le cuffie sovraurali wireless JBL Live 670NC sono dotate di driver da 40 mm, che offrono un suono potente e cristallino, portando l’esperienza audio a nuove vette. Grazie alla tecnologia JBL Spatial Sound, ogni brano o film viene trasformato in un’esperienza di audio surround virtuale, avvolgendoti completamente nel suono.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di queste cuffie è la cancellazione del rumore adattiva con tecnologia Smart Ambient. Questo significa che puoi goderti la tua musica o le tue chiamate senza essere disturbato dai rumori esterni. Rimani concentrato e immerso nel tuo mondo sonoro, anche quando sei in movimento.

La connessione senza fili è impeccabile grazie al Bluetooth 5.3 e alla connessione multipoint. Questo ti consente di passare facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni nel flusso audio. Inoltre, puoi goderti lo streaming ad alta qualità anche con velocità di trasmissione inferiori, garantendo un’esperienza audio fluida e senza compromessi.

Quanto alla durata della batteria, le JBL Live 670NC non deludono. Con un’incredibile autonomia fino a 65 ore e la possibilità di ricaricarle in sole 2 ore tramite cavo USB-C, potrai goderti ore di musica senza interruzioni. E se sei di fretta, con soli 5 minuti di ricarica otterrai 4 ore di riproduzione aggiuntiva.

Oltre alle cuffie, riceverai anche un comodo archetto in tessuto, un cavo audio rimovibile e il cavo di ricarica USB Type-C. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a goderti la tua musica preferita immediatamente.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta sulle cuffie JBL Live 670NC. Aggiungile subito al carrello e preparati a immergerti in un’esperienza sonora senza precedenti, al prezzo speciale di 109,99 euro.