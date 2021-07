Le vuoi anzitutto perché uno sconto simile è qualcosa che deve interessarti a prescindere. Perché se ad un prodotto da 37,99 euro applichi uno sconto del 45% e poi gli aggiungi un coupon del 40% (scendendo da 37,99 a 12,53 euro), allora inevitabilmente non puoi evitare di far caso ad una opportunità simile.

Veenax HS3, ben più di semplici cuffie

Eppure non sai ancora tutto. Non sai cosa queste cuffie Veenax HS3 sono in grado di fare. Ancora non sai che sono ben più di semplici cuffie. Sai solo che sono ad un prezzo incredibile, ma il meglio deve ancora venire.

Anzitutto le Veenax HS3 sono cuffie wireless in grado di offrire l'ascolto preferito senza fili. Che tu voglia passare qualche momento su Spotify, che tu abbia una riunione online o che tu voglia vivere al meglio una sessione di gioco, con le Veenax HS3 hai a disposizione cuffie di qualità senza alcun filo di mezzo e con i microfoni necessari per una semplice cattura audio. Puoi dunque isolarti dal mondo esterno affondando i tuoi padiglioni auricolari nelle cuffie, entrando in una dimensione parallela e godendo al meglio dei tuoi contenuti.

Non sempre vuoi però isolarti. Non sempre puoi dedicare il 100% delle tue attenzioni all'audio in ingresso. Potresti dover avere un orecchio disponibile per un collega di lavoro, oppure vuoi poter sentire ciò che accade attorno a te o il citofono che suona per un nuovo corriere espresso in arrivo. Veenax HS3 in questo caso è esattamente la risposta che stavi cercando.

Quando disposte in posizione tradizionale, infatti, le Veenax sono cuffie wireless tradizionali per l'ascolto esclusivo sul dispositivo accoppiato. Quando le si ribalta verso l'esterno (e non più orientate verso l'orecchio), cambia tutto e le cuffie diventano automaticamente altoparlanti.

Verso l'interno: cuffie; verso l'esterno: altoparlanti. Il meccanismo fa infatti scattare un vero e proprio switch che attiva e disattiva alternativamente il trasduttore delle cuffie o la cassa dell'altoparlante, così che sia la configurazione a definire il tipo di audio. Quando in posizione altoparlante, le cuffie possono essere tenute indossate al collo: sentirai ciò che accade sia nel flusso audio, sia attorno a te. Comodo e intelligente, insomma.

Come sfruttare il doppio sconto

Come vedi, l'incredibile sconto di oggi non era che l'inizio della storia. Per ottenere il taglio pieno bisogna fare un click sul coupon:

Che tu stia cercando un paio di valide cuffie wireless o che tu stia cercando un piccolo altoparlante di utilità quotidiana, questo 2-in-1 ti stupirà sotto ogni punto di vista. Perché questa formula ibrida rende le Veenax HS3 qualcosa di realmente unico. Soprattutto a questo prezzo, con questo sconto, per questa offerta lampo da sfruttare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

