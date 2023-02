Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 700X: offerta eBay con CODICE SCONTO

Quando videogiochi online vuoi solo il meglio per te, e magari stai cercando un paio di cuffie senza filo, durevoli nel tempo, con un buon rapporto qualità-prezzo, e che magari siano personalizzabili in base alla tua esperienza di gioco. Sei nel posto giusto: affrettati a dare un’occhiata alle Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 700X a soli €116,99. Questa super offerta è garantita solo se applichi il codice sconto CASA23 sul prezzo riportato di €129,99 prima di inserire l’articolo nel carrello.

Cuffie Gaming Turtle Beach: solo il meglio per te

Le Cuffie Gaming Turtle Beach, modello Stealth 700X, sono un dispositivo wireless di seconda generazione perfetto per te, specialmente se sei un amante dei videogiochi. Il microfono boom incorporato ti consente di giocare online, in streaming o insieme ai tuoi amici, senza il supplemento di un’asta microfonata. I due cuscini auricolari ti garantiscono un comfort costante, insieme al design ergonomico che si adatta perfettamente alla tua testa. La batteria è ricaricabile, con una durata di 10 ore senza interruzioni.

Queste cuffie possiedono i cosiddetti tasti mappabili. Il pulsante Mode e la Rotella Mappabile possono essere assegnati a una nuova funzione in base al tuo stile di gioco. Per farlo ti basta scaricare l’app mobile Turtle Beach Audio Hub sul tuo dispositivo iOS o Android: da qui la configurazione è semplice e veloce, spiegata passo dopo passo. Le cuffie Stealth 700X, con connettività sia tramite Bluetooth sia USB-C, sono perfettamente compatibili con il sistema operativo Windows 10 e con le console Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5.

Cosa aspetti? Approfitta dell’offerta su eBay per le Cuffie Gaming Turtle Beach Stealth 700X a soli €116,99, risparmiando 13 euro con il codice sconto CASA23 da inserire facilmente prima del checkout. Se ti interessano articoli simili, dai un’occhiata alle Cuffie Gaming Bluetooth Logitech G435 scontate su Amazon del 47%.

