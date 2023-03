Cuffie da gaming Trust in SUPER OFFERTA su Amazon: solo 23€ (con licenza PlayStation)

È il momento giusto per acquistare le cuffie Trust Gaming GXT 488. Con la nuova offerta Amazon, infatti, queste cuffie sono disponibili con un prezzo scontato di 23euro invece di 49 euro con oltre il 50% di sconto. Si tratta di cuffie con cavo, utilizzabili su PC e dotate di licenza ufficiale PlayStation (con tanto di logo sui padiglioni). Per sfruttare l’offerta è possibile accedere ad Amazon dal link qui di sotto.

Trust Gaming GXT 488: ora ad un super prezzo con la nuova offerta di Amazon

Le Trust Gaming GXT 488 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Grazie ai driver da 50 mm e ad un ottimo microfono, infatti, è possibile sfruttare al massimo le cuffie, potendo contare su di un suono eccellente, sia durante il gaming che per le chiamate.

Le cuffie sono molto leggere ma anche molto resistenti, con cuscinetti over ear morbidi e pensati per garantire un comfort elevato anche dopo diverse ore di utilizzo. È presente anche il tasto per attivare e disattivare rapidamente il microfono.

Le Trust Gaming GXT 488 possono contare sulla licenza ufficiale PlayStation e possono, quindi, garantire un funzionamento plug-and-play con le console di casa Sony. Basterà inserire il jack nell’apposito slot del controller per iniziare subito a utilizzare le cuffie.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare le Trust Gaming GXT 488 al prezzo scontato di 23 euro invece di 49 euro. L’offerta in questione garantisce oltre il 50% di sconto sul prezzo delle cuffie. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.