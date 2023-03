Mai viste Cuffie da Gaming così stilose ad un prezzo così scontato

Cerchi accessori per il gaming che siano da veri professionisti? Il marchio Turtle Beach sa esattamente cosa fa, e ti offre una marea di scelte per ogni tua singola esigenza: controller, mouse, tastiere e soprattutto ottime cuffie over-ear. Queste Cuffie da Gaming Turtle Beach costano solo €28,48 su Amazon. Seleziona il COUPON di €1,50 prima del checkout e con il tuo abbonamento Prime queste bellissime Recon 70X arriveranno a casa tua in un giorno solo.

Queste Cuffie da Gaming saranno la tua ossessione

Le Cuffie da Gaming Recon 70X sono davvero un accessorio che non puoi lasciarti sfuggire. Sono perfette per il gaming, in locale e soprattutto online, con gli amici o in live su Twitch e YouTube. Il famoso microfono Turtle Beach ad alta sensibilità capta la tua voce in modo forte e chiaro. Grazie alla funzionalità flip-up, puoi silenziarlo sollevando semplicemente il comodissimo archetto. L’audio è incredibile, progettato appositamente per farti sentire passi e ricariche di armi nei giochi competitivi, con risposta dei bassi altamente potenziata e una riduzione dei rumori ottimale.

Non dovrai rinunciare né ad uno stile unico, sportivo e di tendenza, né ad un comfort incredibile. Le cuffie over-ear dispongono di morbidissimi cuscinetti rivestiti in finta pelle, l’archetto è regolabile per una vestibilità perfetta al millimetro. Non sono progettate per un unico utilizzo, bensì per poter essere sfruttate in qualunque occasione di gioco. Sono infatti compatibili con PS4, PS5, Xbox One e Series X/S, Nintendo Switch, PC e persino dispositivi mobili. Collega il cavo con jack audio da 3,5 mm e il gioco è fatto.

Acquista subito queste Cuffie da Gaming Turtle Beach Recon 70X a soli €28,48 su Amazon. Con il tuo abbonamento Prime arrivano direttamente a casa tua. Sfrutta il COUPON di €1,50 e prova questa grande svolta per il gaming, con una qualità audio impeccabile e uno stile unico, fuori dal comune, abbinabile a qualunque console.

