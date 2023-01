Cuffie da Gaming? A questo prezzo non puoi fartele scappare (-21%)

Sei alla ricerca di un paio di cuffie da gaming che possano fare la differenza nel corso delle tue partite online? Allora le SteelSeries Arctis Nova 1 sono proprio quelle che stavi cercando. Con un design leggero e confortevole queste cuffie ti permetteranno di giocare per ore e ore senza sentir alcun fastidio.

SteelSeries Arctis Nova 1: le cuffie gaming da mettere sulla testa

Queste cuffie sono un vero e proprio gioiellino del settore poiché progettate per offrirti un’esperienza di gioco senza paragoni. Con il loro design comodo e leggero, appena 236g, e con la possibilità di regolarle in altezza, ti permetteranno di giocare tutto il tempo che vuoi in totale comfort.

Il suono spaziale a 360° ed il microfono con la cancellazione del rumore ti garantiranno un’esperienza di gioco immersiva e ti permetteranno di comunicare con i tuoi compagni di gioco in modo nitido e chiaro.

Se tutto ciò non basta, sappi che queste cuffie sono dotate di driver audio di alta fedeltà e grazie al software proprietario potrai addentrarti nell’equalizzatore parametrico di livello professionale cosi da poter impostare l’audio nella maniera che più ti aggrada.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.