Cuffie con cavo su iPhone? Possibile con appena 9€ su Amazon

Se da tempo ti stavi domandando se fosse ancora possibile utilizzare le tue amatissime cuffie cablate su iPhone, la risposta è decisamente positiva. Grazie a questo semplice gadget, la tu avita diventa più semplice e soprattutto non sei più obbligato a passare alla tecnologia senza fili.

Cuffie anche su iPhone, non è importante se non esiste il jack audio: lo crei tu

Questo adattatore, come vedi, si inserisce nella porta di ricarica del tuo iPhone e ti permette di sbloccare nel giro di 0 secondi un entrata jack per le tue cuffie preferite. Utilizzabile praticamente ovunque è un prodotto che non ti pone limiti e che soprattutto puoi avere sempre dietro: conservalo nelle tasche delle monete nel portafogli e vedi che quanto ti servirà, lo avrai a disposizione.

Piccolo di dimensioni ma di qualità eccellente, funziona dal primo secondo che lo adoperi su qualunque smartphone Apple tu voglia. In fin dei conti la porta Lightning non è mai variata.

Ti faccio notare che non serve a sentire soltanto la musica visto e considerato che puoi sfruttare persino i microfoni se ne hai in dotazione. In questo modo quando devi rispondere al telefono, non corri rischi! Che altro dirti se non che è originale Apple e non ti può deludere?

