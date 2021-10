Cuffie Bluetooth Sennheiser a PREZZO IMBATTIBILE (-57 euro)!

Sennheiser è ormai una vera e propria garanzia nel mercato delle cuffie Bluetooth: qualità costruttiva ineccepibile e performance audio al top che si riconfermano anche nelle Momentum 3 Wireless, che oggi ti proponiamo.

Un'offerta che non puoi assolutamente ignorare: acquistale subito su Amazon e, grazie ad uno sconto del 17%, pagherai solamente 270,27 euro con un risparmio di circa 57 euro.

Cuffie Bluetooth Sennheiser Momentum 3: non potrai chiedere di meglio

Piena flessibilità durante l'ascolto delle tue playlist musicali preferite, grazie alla funzione auto on / off e smart pause che rileverà quando le cuffie verranno riposte nella custodia o resteranno per lungo tempo inutilizzate.

La funzionalità avanzata dell'active noise cancelling mette a tua disposizione 3 modalità di ascolto personalizzate, grazie alle quali potrai tranquillamente continuare a conversare con i tuoi amici anche senza rimuovere le cuffie.

Le Sennheiser Momentum 3 Wireless sono realizzate con massima cura dei dettagli: il robusto archetto in acciaio opaco ed il poggiatesta con padiglioni in vera pelle garantiranno un comfort mai provato prima. Nessun problema di compatibilità con gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google.

Stiamo parlando di un vero e proprio best buy: metti nel carrello le eccezionali cuffie Bluetooth Sennheiser Momentum 3 e, oltre a risparmiare 56,78 euro, saranno tue con tempi di consegna rapidissimi e spese di spedizione gratuite.