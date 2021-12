Cuffie Bluetooth JBL Tune500BT: SCONTO IRRINUNCIABILE (-40%)

JBL non ha bisogno di presentazioni, specialmente quando parliamo di cuffie Bluetooth che, come nel caso delle Tune500BT, assicurano una qualità d'ascolto ricca ed appagante. Un'offerta che non puoi assolutamente ignorare: acquistale subito in colorazione nera su Amazon e, grazie ad uno sconto pazzesco del 40%, pagherai solamente 29,99 euro con un risparmio di ben 20 euro.

Cuffie Bluetooth JBL Tune500BT: a questo prezzo non troverai di meglio

Goditi le tue playlist musicali preferite con il supporto del Pure Bass Sound, in grado di restituirti un audio corposo e nitido. Potrai connetterti agli assistenti vocali Siri e Google senza utilizzare lo smartphone.

Le comode cuffie wireless JBL saranno completamente cariche in sole 2 ore e potrai utilizzarle per ben 16 ore. Grazie alla ricarica rapida, 5 minuti saranno sufficienti per ottenere fino ad un'ora di autonomia. La tecnologia Multipoint delle Tune500BT ti permetterà di passare automaticamente da un dispositivo Bluetooth all'altro: potrai ad esempio rispondere alle chiamate ricevute sullo smartphone mentre guardi un film sul tablet.

Un'occasione unica, che potrebbe non durare a lungo: metti nel carrello le tue cuffie wireless JBL Tune500BT e, oltre a pagarle quasi la metà del prezzo, verranno recapitate direttamente a casa tua in tempi rapidissimi e con spedizione gratuita.