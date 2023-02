Cuffie Bluetooth: follia Amazon, da 49,95 a 15,99 euro grazie ad un'offerta imperdibile

Se stai cercando degli auricolari Bluetooth dal prezzo imbattibile, non ti preoccupare, ti veniamo in soccorso noi con questa offerta. Oggi ti segnaliamo un’offerta di Amazon che fa davvero al caso tuo. Le cuffie che segnaliamo oggi sono in sconto su Amazon e sono dotate di molte funzioni interessanti. Queste cuffie Bluetooth oggi possono essere tue a meno di 16€, nonostante normalmente vengano proposte a 50€. Il risparmio è enorme!

Gli auricolari wireless protagonisti di questa offerta imperdibile sono dotati di chip Bluetooth 5.3 che permette di mantenere una connessione stabile e a bassa latenza fino a 10 metri di distanza quando si gioca o si guardano video. Inoltre, entrambi gli auricolari hanno il microfono incorporato ed è possibile utilizzare uno di essi a propria scelta per effettuare chiamate.

Togliere entrambi gli auricolari wireless dalla base di ricarica, si accenderanno automaticamente e si accoppieranno l’uno con l’altro , quindi si collegheranno in pochi secondi al dispositivo. La tecnologia Bluetooth 5.3 migliora la qualità delle telefonate con audio stereo. L’incredibile qualità del suono vi permetterà di cogliere ogni sfumatura della vostra musica. I bassi degli stupefacenti auricolari rispettano gli standard per la sicurezza del vostro udito. Gli auricolari wireless sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 4,6 g ciascuno.

Il loro design si adatta in modo sicuro alle orecchie proprio per non farli cadere, vengono fornite 3 cuscinetti di dimensioni diverse. Insomma, sono leggere e comodissime. Perfetto per lo sport, allenamento, corsa, jogging, ascoltare musica e guardare la TV. La base magnetica di ricarica da 380mAh vi permetterà di utilizzare gli auricolari fino a 20 ore di riproduzione dopo aver ricaricato gli auricolari 4 volte. Con un basso consumo energetico, fino a 4 ore di conversazione continua o ascolto di musica con una sola carica. Gli Auricolari si spengono automaticamente e si mettono in carica quando vengono posati nella base.

Approfitta subito di questa offerta per avere degli auricolari wireless di qualità a un prezzo molto conveniente. Normalmente questi auricolari Bluetooth vengono proposti al prezzo di 49,95€, ma oggi possono essere tuoi a meno di 16€ grazie ad uno sconto, assurdo, del 68%. Non farteli assolutamente scappare, stanno andando a ruba!

