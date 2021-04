Per smartworking e didattica a distanza il PC non è l’unica soluzione, anche un tablet può offrire funzionalità simili ad un prezzo inferiore. Oggi il tablet da 10 pollici TECLAST M30 PRO è in offerta su Amazon a 185€, si tratta di un’offerta lampo attiva solo per poche ore.

La dotazione hardware di questo TECLAST è di tutto rispetto, al SoC octa-core Helio P60 si affianca una potente GPU, ben 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione. Grazie al sistema Android 10 si ha accesso a tutte le applicazioni per videoconferenze e lezioni in telematica, come Google Meet, Classroom, Microsoft Teams, Skype, Zoom e molti altri.

Lungo il bordo del tablet sono presenti i tasti per regolare il volume, accendere il dispositivo, collegare cuffie e mirofoni via jack da 3.5mm e ricaricare la batteria via USB-C. Non mancano 2 potenti speaker stereo e uno slot per schede SIM, utile per connettersi alla rete ovunque ci si trovi sfruttando la connessione dati 4G.

L’ampio display IPS da 10.1 pollici è in risoluzione FullHD 1920 x 1200, garantisce ottime prestazioni anche per guardare video, film e serie TV. Per finire, l’enorme batteria da 7.500 mAh con tecnologia AI riduce i consumi energetici in background e garantisce un’autonomia al di sopra della media.

Oggi il tablet TECLAST M30 PRO si trova in offerta lampo su Amazon a 185€, lo sconto del 16% corrisponde ad un risparmio di circa 35 euro. La promozione scade tra poche ore, grazie alla spedizione espressa Prime si garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

